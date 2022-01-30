Пиар или правда? Ксения Собчак назвала имя новой возлюбленной Григория Лепса

На новогодних каникулах Ксения отдыхала в Куршевеле, на известном горнолыжном французском курорте. Помимо ведущей и ее семьи, там же находились Ольга Бузова, Григорий Лепс и многие другие представители российского шоу-бизнеса.

Лепс в конце прошлого года развелся с супругой Анной после более чем 20 лет брака. Певец переживал расставание очень тяжело. Но Собчак проговорилась Ивану Урганту, что на самом деле исполнитель хита «Рюмка водки на столе» недолго оставался одиноким, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

На видео, опубликованном в источнике, Собчак рассказывает о вечеринке, на которой присутствовал «холостой», по мнению Ивана Урганта, Лепс. На что Ксения возразила. «Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так: я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем, — предложила Собчак.

Ксения наклонилась к Ивану и сказала в микрофон: «С Барановской».

Сама Юлия Барановская или Григорий Лепс официальные комментарии по поводу своих отношений не давали.