Пфайффер и Безрукова в элегантной классике, Кожевникова в платке и плаще: звезды устроили битву нарядов на премьере «Малефисенты»
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В Москве состоялась премьера новой части современной сказки «Малефисента» о владычице тьмы. Звезды, которым посчастливилось увидеть все первыми, пришли в кинозал во всеоружии. Кто-то решил повторить образ Анджелины Джоли, адаптировав его под себя, кто-то — выделился яркими или стильными нарядами.
Одной из самых ярких гостий премьеры стала актриса Мария Кожевникова.
Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова решила не изменять дерзкому имиджу.
Но королевой стала Мишель Пфайффер: мало того, что голливудская звезда сверкала пайетками и бриллиантами, так еще и выглядела на 40 с небольшим в свои 61.
Достойную компанию ей составила Ирина Безрукова, которая в свои 54 сохранила завидную стройность, которую подчеркнул брючный костюм.
Чей образ понравился вам больше?
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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