Певицу МакSим снова кладут в больницу после перенесенного коронавируса
Марина Абросимова, которая недавно поправилась от коронавируса, снова отправляется на лечение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Предположительно, певица отправится в реабилитационный центр в Подмосковье, где проведет 21 день. В это время она займется дыхательной гимнастикой, а также упражнениями для восстановления после болезни.
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Фото: @maksimartist
Из больницы звезду выписали в пятницу, как сообщает канал, Марина сама настояла на том, чтобы отправиться домой хотя бы на некоторое время. Дома певицу ждали две дочери, которых она очень хотела увидеть. Кроме того, Марина хотела немного прийти в себя после тяжелого лечения.
Во время болезни певицы за ее жизнь боролись врачи — после инфекции у девушки были многочисленные осложнения, в том числе проблемы с одним из легких. Для того чтобы помочь ее организму справиться с заболеванием, медики были вынуждены погрузить ее в медикаментозную кому.
К счастью, звезде удалось справиться с болезнью — она пошла на поправку, и врачи сумели вывести ее из медикаментозного состояния. Она пришла в себя, смогла контактировать с окружающими и ее отправили восстанавливаться домой.
Позже менеджер певицы Маргарита Соколова прокомментировала новость в беседе с ТАСС:
«Это ложная информация. Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает», — заявила она и добавила, что 23 августа певице еще предстоит снятие швов, оставшихся после пребывания в реанимации.
Фото: Instagram Марина Абросимовой, Global Look Press
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