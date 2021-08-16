Певицу МакSим снова кладут в больницу после перенесенного коронавируса

Марина Абросимова, которая недавно поправилась от коронавируса, снова отправляется на лечение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Предположительно, певица отправится в реабилитационный центр в Подмосковье, где проведет 21 день. В это время она займется дыхательной гимнастикой, а также упражнениями для восстановления после болезни.