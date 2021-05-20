Певице Шер — 75! Интересные факты об исполнительнице хита Believe
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Слайд, который
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Фото: Getty Images
20 мая одна из самых экстравагантных артисток современности отмечает юбилей. В ее жизни была и головокружительная карьера, и любовь, и громкие романы...
- Полное имя артистки, которую весь мир знает под именем Шер, — Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн.
- Мать Шер до сих пор жива. Актрисе Джорджии Холт (настоящее имя Джеки Джин Крауч, — прим. ред.) в июне исполнится 95 лет.
- Отец артистки — армянин. Джон Саркисян работал дальнобойщиком. К моменту рождения дочери он бросил ее мать. Впервые Шер увидела отца в 11 лет.
- Шерилин уже в детстве знала, что непременно станет артисткой, поэтому заранее придумала себе подпись и тренировалась ее красиво и быстро писать — для будущих автографов.
- На сцене Шер выглядит эпатажно и вызывающе, а в детстве она была скромной девочкой. В школе училась средне, так как страдала дислексией. Знаменитость до сих пор читает с трудом и часто путает цифры 6 и 9.
- Шер бросила школу в 16 лет, чтобы уехать в Лос-Анджелес и постигать актерское мастерство.
- Ее первым мужчиной был звезда Голливуда Уоррен Битти. Об их связи певица и актриса отзывается, как омерзительной. «Романтика быстро прошла, но он лишил меня девственности без моего согласия. Это было унизительно», — вспоминала она много лет спустя.
Фото: www.instagram.com/cher/
- «Удар током», — так Шер называет свою первую встречу с будущим мужем Сальваторе (Сонни) Боно в 1962 году. Он стал первым, кого Шерилин решилась подпустить к себе после первого неудачного опыта в личной жизни. Сонни был старше жены на 11 лет.
- Дочь Шер и Сонни Честити (ее назвали в честь героини, которую сыграла певица в одноименном фильме) родилась в 1969 году. Став взрослой, дочь артистов заявила, что считает себя мужчиной. Мать поддержала решение своего ребенка сменить пол. Так в 2010 году Честити стала Чезом.
Фото: East News
- Сонни Боно погиб в 1998 году. Катаясь на лыжах, он врезался в дерево. Шер проводила бывшего супруга в последний путь.
- Вторым мужем певицы тоже был музыкант — Грегг Оллман. От него Шер в 1976 году родила сына Элайджу.
- В жизни певицы и актрисы было много мужчин. Перед ее чарами не устояли Том Круз, Эрик Клэптон, Джин Симмонс. «Я обожаю этого мальчишку», — говорила Шер про юного Тома Круза. Но он бросил ее ради будущей жены Мими Роджерс.
Фото: Getty Images
- Шер не скрывает, что является постоянной клиенткой пластических хирургов. Она делала пластику лица, откачивала (и откачивает) жир с боков.
- На счету Шер 27 студийных альбомов и 61 роль в кино.
- Шер — обладатель «Оскара» и трех «Золотых глобусов». За музыкальные и достижения на ТВ она получала премии «Грэмми» и «Эмми».
- Она единственная вмире певица, чьи композиции добирались в первую десятку Billboard Hot 100 в течение пятидесяти лет (в 1960-х — 2010-х годах).
Фото и видео: Getty Images, East News
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