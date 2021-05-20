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Певице Шер — 75! Интересные факты об исполнительнице хита Believe

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Шер сохраняет красоту с помощью пластической хирургии

Фото: Getty Images

20 мая одна из самых экстравагантных артисток современности отмечает юбилей. В ее жизни была и головокружительная карьера, и любовь, и громкие романы...
  • Полное имя артистки, которую весь мир знает под именем Шер, — Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн.
  • Мать Шер до сих пор жива. Актрисе Джорджии Холт (настоящее имя Джеки Джин Крауч, — прим. ред.) в июне исполнится 95 лет.
  • Отец артистки — армянин. Джон Саркисян работал дальнобойщиком. К моменту рождения дочери он бросил ее мать. Впервые Шер увидела отца в 11 лет.
  • Шерилин уже в детстве знала, что непременно станет артисткой, поэтому заранее придумала себе подпись и тренировалась ее красиво и быстро писать — для будущих автографов.
  • На сцене Шер выглядит эпатажно и вызывающе, а в детстве она была скромной девочкой. В школе училась средне, так как страдала дислексией. Знаменитость до сих пор читает с трудом и часто путает цифры 6 и 9.
  • Шер бросила школу в 16 лет, чтобы уехать в Лос-Анджелес и постигать актерское мастерство.
  • Ее первым мужчиной был звезда Голливуда Уоррен Битти. Об их связи певица и актриса отзывается, как омерзительной. «Романтика быстро прошла, но он лишил меня девственности без моего согласия. Это было унизительно», — вспоминала она много лет спустя.

Фото: www.instagram.com/cher/

  • «Удар током», — так Шер называет свою первую встречу с будущим мужем Сальваторе (Сонни) Боно в 1962 году. Он стал первым, кого Шерилин решилась подпустить к себе после первого неудачного опыта в личной жизни. Сонни был старше жены на 11 лет.
  • Дочь Шер и Сонни Честити (ее назвали в честь героини, которую сыграла певица в одноименном фильме) родилась в 1969 году. Став взрослой, дочь артистов заявила, что считает себя мужчиной. Мать поддержала решение своего ребенка сменить пол. Так в 2010 году Честити стала Чезом.

Шер и Чез Боно

Фото: East News

  • Сонни Боно погиб в 1998 году. Катаясь на лыжах, он врезался в дерево. Шер проводила бывшего супруга в последний путь.
  • Вторым мужем певицы тоже был музыкант — Грегг Оллман. От него Шер в 1976 году родила сына Элайджу.
  • В жизни певицы и актрисы было много мужчин. Перед ее чарами не устояли Том Круз, Эрик Клэптон, Джин Симмонс. «Я обожаю этого мальчишку», — говорила Шер про юного Тома Круза. Но он бросил ее ради будущей жены Мими Роджерс.

Том Круз и Шер

Фото: Getty Images

  • Шер не скрывает, что является постоянной клиенткой пластических хирургов. Она делала пластику лица, откачивала (и откачивает) жир с боков.
  • На счету Шер 27 студийных альбомов и 61 роль в кино.
  • Шер — обладатель «Оскара» и трех «Золотых глобусов». За музыкальные и достижения на ТВ она получала премии «Грэмми» и «Эмми».
  • Она единственная вмире певица, чьи композиции добирались в первую десятку Billboard Hot 100 в течение пятидесяти лет (в 1960-х — 2010-х годах).

Фото и видео: Getty Images, East News

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