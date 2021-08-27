Певица Жасмин показала летний family look с подросшей дочерью

Артистка так подписала новый пост: «В самые непростые времена два солнышка освещают мой путь», — написала звезда. Помимо чувства вкуса, мама заботливо развивает в детях и другие таланты. Например, Маргариту, певица с детства приучает к вниманию публики: девочка не раз выходила со звездной мамой на сцену. А также, участвовала в соревнованиях по гимнастике. Не лишним, был опыт и дефилирования по подиуму на показе новой коллекции модного дома Sasha Kim.

Напомним, во второй раз Жасмин вышла замуж за молдавского бизнесмена Илана Шора, который младше певицы на 9 лет. Торжественная церемония состоялась в сентябре 2011 года в Кишиневе. В 2012 году Жасмин родила дочь Маргариту. А в 2016-м у пары появился еще один ребенок — сын Мирон.