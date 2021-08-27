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Певица Жасмин показала летний family look с подросшей дочерью

Певица часто делится с подписчиками красивыми снимками. Чаще всего, на них артистка изображена или в новом красивом наряде, или позирует вместе с детьми. На последних снимках видно, как они сильно повзрослели. Особенно, дочь Маргарита. Для летнего вечера, мама подобрала для детей красивые наряды.
Певица Жасмин показала летний family look с подросшей дочерью

Всего у актрисы трое детей — старший сын, Михаил, рожденный в первом браке, уже взрослый и живет своей жизнью. А с младшими сыном и дочкой, Жасмин проводит все свое свободное время. Супруг артистки, Илан, сейчас находится заграницей. В связи, с нерешенными юридическими вопросами и обвинением в хищении больших средств, он долгое время не может увидеть своих родных. В 2020 году его объявили в международный розыск.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жасмин с дочкой и сыном

Фото: Личный Instagram @jasmin

Но 43-летняя Жасмин не отчаивается и продолжает наполнять жизнь свою и любимых детей красотой. Так, на сегодняшний ужин, они втроем отправятся в ярких нарядах: мама с дочкой выбрали одинаковый красочный принт, надев пышную платье и юбку. А Мирону решили подобрать более классический вариант — остановили выбор на синем костюме.

Артистка так подписала новый пост: «В самые непростые времена два солнышка освещают мой путь», — написала звезда. Помимо чувства вкуса, мама заботливо развивает в детях и другие таланты. Например, Маргариту, певица с детства приучает к вниманию публики: девочка не раз выходила со звездной мамой на сцену. А также, участвовала в соревнованиях по гимнастике. Не лишним, был опыт и дефилирования по подиуму на показе новой коллекции модного дома Sasha Kim.

Напомним, во второй раз Жасмин вышла замуж за молдавского бизнесмена Илана Шора, который младше певицы на 9 лет. Торжественная церемония состоялась в сентябре 2011 года в Кишиневе. В 2012 году Жасмин родила дочь Маргариту. А в 2016-м у пары появился еще один ребенок — сын Мирон.

Фото и видео: Rambler, Instagram

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