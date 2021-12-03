Певица Зара в роскошном платье привела в восторг сыновей: «Мама, ты похожа на принцессу!»

Исполнительница хита «Небом на двоих» со двумя своими подросшими сыновьями отправлялась на очередное мероприятие. Мальчики по случаю выбрали строгие костюмы черного цвета, а сама Зара — объемное макси-платье. Даниилу и Максиму настолько понравился образ мамы, что они тут же присвоили ей королевский титул.

«Мама, ты похожа на принцессу!» — цитирует слова сыновей певица в своем посте в Instagram. И дети Зары оказались абсолютно правы. Исполнительница хита «Замела зима» и правда выглядит невероятно.