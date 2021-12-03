Певица Зара в роскошном платье привела в восторг сыновей: «Мама, ты похожа на принцессу!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @zara_music
Исполнительница хита «Небом на двоих» со двумя своими подросшими сыновьями отправлялась на очередное мероприятие. Мальчики по случаю выбрали строгие костюмы черного цвета, а сама Зара — объемное макси-платье. Даниилу и Максиму настолько понравился образ мамы, что они тут же присвоили ей королевский титул.
«Мама, ты похожа на принцессу!» — цитирует слова сыновей певица в своем посте в Instagram. И дети Зары оказались абсолютно правы. Исполнительница хита «Замела зима» и правда выглядит невероятно.
Подписчики согласились с Даниилом и Максимом и принялись хвалить образ Зары. «Они правы, о принцесса Востока! Шикарный образ!», «Да это точно, вы настоящая принцесса», «Вы не просто принцесса, вы очень красивая и шикарная» — восторженно заявили комментаторы и также не обделили комплиментами и сыновей артистки. «Сыновья ваши правы , они тоже классные ребята!» — написал один из них.
Куда собралась она собралась вместе с детьми — певица не сказала. Однако предложила угадать поклонникам. Все, как один, предположили, что семейство отправилось на самый настоящий бал.
Фото: Instagram, Global Look press