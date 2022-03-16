Певица Валерия заявила, что хочет поставить карьеру на паузу: «Не встраиваюсь в эту реальность»

Супруга продюсера Иосифа Пригожина откровенно говорит о том, что ее время в шоу-бизнесе вышло. По словам артистки, она некомфортно себя ощущает рядом с молодежью на эстраде. «Я как-то не очень понимаю, не очень встраиваюсь в эту тиктоковскую реальность», — объяснила знаменитость «Пятому каналу».

Работа отнимает у Валерии много времени и энергии. Она хотела бы больше времени проводить с семьей, а особенно с внучкой Селин. Певица признается, что ей редко удается понянчить малышку из-за загруженного графика.

Иосиф Пригожин не согласен с женой и убежден, что Валерия все еще актуальная исполнительница. По словам продюсера, звезда находится в отличной форме и ей рано покидать шоу-бизнес. Тем более глупо было бы лишать себя хорошего заработка, считает Пригожин. Напомним, что за одно выступление артистка получает 2-3,5 млн рублей. Иосиф всячески пытается переубедить жену, но та стоит на своем.

Впрочем, многие звездные друзья Валерии считают, что она настроена слишком радикально. «Думаю, что это отпуск будет просто, и потом она снова вернется. Она еще молодая, красивая, шикарная женщина, у нее еще все впереди», — высказалась певица Наталия Власова.