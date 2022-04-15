Певица Валерия высказалась о своем возрасте: «Цифры, конечно, раздражают»

Совсем скоро певица отметит свой 54-ый день рождения. По словам Валерии, этот праздник давно ее не радует, а цифры в паспорте так и вовсе начали коробить. Ей не нравится, что в России такое большое внимание уделяют возрасту.

«Годы идут вперед и вот эти цифры, конечно, раздражают. В современном мире большой акцент делается на возрасте. Раньше считалось неприличным называть возраст женщины, а сегодня в статье о премьере фильма ни с того, ни с сего пишут: Мария Ивановна (23 года или 56 лет) вышла в кино в таком-то платье с дядей Васей (57 лет). К чему? Если ты рассказываешь о кино, то какая разница сколько лет человеку? Эти тенденции мне непонятны. Когда я приезжаю за границу, то там никто не акцентирует внимание на возрасте — тебя воспринимают по тому, какой ты человек, как выглядишь, а не через призму этих пресловутых цифр», — поделилась артистка в беседе с «Комсомольской правдой».