Певица Валерия отметила 53-й день рождения большим сольным концертом со звездными гостями

Валерия решила отметить свой день рождения в формате сольного концерта, на который были приглашены многочисленные звездные гости: Филипп Киркоров, Жасмин, Юлия Барановская, Анна Нетребко, Инна Маликова, дети певицы и многие другие. Мероприятие прошло в Crocus City Hall, артистка исполнила свои главные хиты, а после принимала поздравления и фотографировалась с гостями. В качестве наряда Валерия выбрала лаконичный костюм с пиджаком и юбкой белого цвета с ярким цветочным принтом. Удивила именинница присутствующих и угощением. Многоярусный белый торт с цветами, внутри которого была спрятана кукла – копия певицы.

«Весь день поздравления в интернете, вживую, по телефону, подарки… И самое запоминающееся — это концерт, который я долго буду вспоминать. Это было совершенно потрясающе», – поделилась исполнительница.

Валерия также отметила, что в этот день получила такое огромное количество цветов, что ее дом теперь напоминает оранжерею.