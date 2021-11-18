Певица Согдиана — откровенно о своем материнстве: «Я все три раза мечтала о дочери»

Певица занимается воспитанием троих сыновей: Рамоя, Арджуна и Макила, которые появились на свет в трех разных браках девушки. В разговоре с Passion.ru Согдиана рассказала, что всегда хотела дочку. Каждую из своих беременностей исполнительница хита «Ветер догнать» заверяла всех своих близких в том, что у нее родится девочка, и даже подготовила имена для желанных дочерей. «У меня для всех троих есть девчачьи имена, потому что я каждый раз была уверена, что у меня будет девочка. Я еще всем ходила и говорила: "У меня будет девочка, вторая — девочка, ну вот теперь точно должна быть девочка". Но каждый раз у меня рождался мальчик», — откровенничает она.

Однако певица ни разу так и не расстроилась из-за того, что воспитывает троих мальчиков. Она убеждена, что воспитывать сыновей гораздо проще. «Я три раза мечтала о дочери, но все три раза не получалось. А потом подумала, что все-таки классно, что у меня сыновья. У матери и дочери бывают трудные отношения, а мать и сын — это одни из самых легких отношений», — делится Согдиана.