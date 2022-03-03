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Певица Слава вывела на чистую воду афериста-ухажера Анны Семенович: «Женат и пять детей»

На днях Анна Семенович отметила день рождения. Жизнь артистки бьет ключом: она готовит новые проекты, моделирует фигуру, радуется жизни и готовится к новым серьезным отношениям. Кстати, предыдущий роман Анны закончился, почти и не начавшись. Об этом она рассказала в интервью.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Семенович

Фото: www.instagram.com/ann_semenovich

Анне Семенович исполнилось 42 года. Анна, в отличие от своих звездных коллег, не скрывает, что делала пластическую операцию. Певица уверена, что в зрелом возрасте поддерживать форму легче с помощью хирургов.

«У меня генетическая склонность ко второму подбородку. После 35 лет это стало особенно заметно. Поэтому я долго изучала вопрос, советовалась со специалистами и решилась на пластику, — откровенничала она в интервью изданию Teleprogramma.pro. — Прошло уже три недели. Отеки все еще сходят, но я уже довольна результатом».

Она также добавила, что пластику делала исключительно для себя, а не для того, чтобы понравиться какому-то мужчине.

Кстати, предыдущий роман Семенович закончился несколько месяцев назад. Мужчина показался ей интересным. К тому же он красиво ухаживал, дарил дорогие подарки (она получила серьги с бриллиантами), уделял много внимания. И когда роман начал набирать силу, выяснилось, что ухажер — аферист с маниакальной страстью. А вывести его на чистую воду помогла подруга Анны Семенович певица Слава.

«Мы встретились с Настей. Я стала ей рассказывать про ухажера. Она попросила показать фото и, когда увидела снимок, призналась, что лицо ей кажется знакомым, — рассказала Анна. — А вскоре выяснилось, что он женат, у него пятеро детей от разных женщин. И 15 лет назад он ухлестывал и за самой Настей. У него фетиш — романы с известными женщинами».

Как только все выяснилось, Анна вернула горе-любовнику все подарки, в том числе и серьги, и прекратила с ним общение. «Роман в общем-то и не успел начаться, ничего серьезного еще и не было. Но, признаюсь, в начале он меня заинтересовал», — призналась Семенович.

Фото и видео: Instagram

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