Певица Слава вывела на чистую воду афериста-ухажера Анны Семенович: «Женат и пять детей»

Анне Семенович исполнилось 42 года. Анна, в отличие от своих звездных коллег, не скрывает, что делала пластическую операцию. Певица уверена, что в зрелом возрасте поддерживать форму легче с помощью хирургов.

«У меня генетическая склонность ко второму подбородку. После 35 лет это стало особенно заметно. Поэтому я долго изучала вопрос, советовалась со специалистами и решилась на пластику, — откровенничала она в интервью изданию Teleprogramma.pro. — Прошло уже три недели. Отеки все еще сходят, но я уже довольна результатом».

Она также добавила, что пластику делала исключительно для себя, а не для того, чтобы понравиться какому-то мужчине.