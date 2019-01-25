Певица Слава рассказала о редком заболевании

38-летняя Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская - прим.ред.) является востребованной певицей, чьи хиты не покидают радио-чарты. На днях в эфир вышел новый выпуск программы «Когда все дома», в котором Тимур Кизяков пришел в гости к большой и дружной семье артистки. В эфире программы Слава впервые рассказала о своей дислексии — нарушении способности к овладению навыками чтения и письма. Как вспоминает Слава, ей было тяжело учиться в школе: «В те годы с этой проблемой никто не сталкивался. Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Есть определенные буквы: «м», «л», «р», «к», которые ты даже не можешь произнести при чтении. Тогда я думала, что ничего не смогу в этой жизни и жутко переживала по этому поводу». Ее мама и учителя считали, что Настя ленится, а это еще сильнее усугубляло ситуацию. «Я думала, что она либо ленится, либо читать не хочет и орала на нее: «Настя, читай нормально!» А она еще больше замыкалась в себе от этого», — рассказала мама певицы.