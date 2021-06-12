Певица Слава призналась о склонности к спиртному: «Раз — и очнулись в Одессе!»
Певица приняла участие в программе «ДНК-шоу» на телеканале Пятница, ведущей которого является Лолита Милявская. Благодаря программе удалось выяснить не только генетические предрасположенности Анастасии, но и пороки.
«Я люблю жить и веселиться: выпить, покушать. Это, наверное, чревоугодие», – отметила Сланевская.
Проведенные тесты показали, что артистка склонна к алкогольной зависимости. Певица не стала отрицать, что в юности вела разгульный образ жизни, и что только чувство ответственности перед семьей помогло ей вести трезвую жизнь.
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Фото: @nastya_slava/Instagram
«С точки зрения генетиков, у тебя снижено количество рецепторов дофамина — гормона удовольствия и мотивации. Это повышает риск импульсивного поведения, алкогольной и никотиновой зависимости», – сообщила звезде ведущая.
Слава добавила, что раньше она была более смелая на легкомысленные поступки в состоянии опьянения. Девушка даже могла улететь в другую страну, будучи «под градусом».
«Вообще, я авантюристка, легкая на подъем. Раньше могла с одним паспортом улететь в другую страну! Сидели в ресторане, дофамин повышали, и раз — очнулись в Одессе! Или в Турции. Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы сейчас «тусила» и пропивала все, что нажито непосильным трудом», – поделилась воспоминаниями певица.
Фото и видео: @nastya_slava/Instagram, Global Look Press Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram