Певица Слава призналась о склонности к спиртному: «Раз — и очнулись в Одессе!»

Певица приняла участие в программе «ДНК-шоу» на телеканале Пятница, ведущей которого является Лолита Милявская. Благодаря программе удалось выяснить не только генетические предрасположенности Анастасии, но и пороки.

«Я люблю жить и веселиться: выпить, покушать. Это, наверное, чревоугодие», – отметила Сланевская.

Проведенные тесты показали, что артистка склонна к алкогольной зависимости. Певица не стала отрицать, что в юности вела разгульный образ жизни, и что только чувство ответственности перед семьей помогло ей вести трезвую жизнь.