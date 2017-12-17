Мама певицы Славы поддержала дочь в больничной палате.

«Как же в с мамулечкой накануне больнички нахрюкались», — написала Слава под уютным снимком.

Завершение этого года стало для певицы Славы непростым. Из-за проблем со здоровьем она отменила большую часть выступлений. Сегодня артистка удивила фанатов прямым эфиром и фотографией с мамой.

«Не переживайте, была давно запланированная операция в ушке!!! просто очень волнуюсь и боюсь операций!!!! но все прошло хорошо!!! ушко будет слышать, носик дышать и мы еще споем с Мамочкой и, конечно, с вами!!!», — успокоила артистка поклонников.

Славу прооперировали в связи с осложнением после гриппа, которое та получила в прошлом году — гнойного воспаления среднего уха, отомастоидита. Из-за болезни тогда артистка чуть не потеряла слух.

«Как вы, оказывается, похожи с мамочкой... красавицы невероятные», «Девочки, здоровья вам и много-много песен и танцев!!!», «Слава, ты классная! и мама суперская!все ок ,ты супер», «Здоровья тебе, Настенька!», «Выздоравливайте!!!», — поддерживают ее фанаты.

Те, кто успел посмотреть прямой эфир, отмечают, что мама певицы тоже обладает талантом, да и голоса у них очень похожи.

Парой недель раньше Слава еще раз заставила поклонников волноваться, опубликовав снимок с загипсованной рукой: