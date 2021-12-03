Певица Рианна ответила на слухи о своей беременности

На фотографиях с одного из мероприятий поклонники творчества певицы и журналисты заметили у нее чуть округлившийся живот, что сразу же навело публику на определенные мысли — исполнительница хита Umbrella ждет ребенка!

Одна из подписчиц Рианны решила взять ситуацию в свои руки и лично поздравить ее с таким важным жизненным событием и захотела получить приглашение на вечеринку, посвященную появлению предполагаемого младенца на свет. «Могу ли я прийти на детскую вечеринку, сестренка? Правда это или нет, но твои дети будут прекрасны», — обратилась девушка к обладательнице многочисленных наград премии «Грэмми».

Однако, как оказалось, поздравлять Рианну было не с чем. Все разговоры об «интересном положении» певицы — лишь слухи. «Ха! Ты уже не пришла на первые 10 детских вечеринок! Что же такое, вы ежегодно меня размножаете!» — ответила она интересующейся поклоннице.