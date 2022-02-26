Певица Пинк рассказала, почему запрещает дочери пользоваться смартфоном

Но мольбы дочери не действуют на мнение певицы. Она планирует как можно дольше ограждать детей от информационного поля и современных технологий, так как они могут нанести непоправимый вред их психике.

У технологий есть две стороны, утверждает обладательница «Грэмми». Для детей создано много прекрасных приложений и развивающих игр. Но помимо этого Уиллоу и Джеймсон могут в раннем возрасте столкнуться с хейтом и излишним потоком информации.

Пинк и ее супруг, бывший мотогонщик Кэри Харт, познакомились в 2001 году. Спустя 5 лет влюбленные поженились и воспитывают двоих прекрасных детей. В отношениях пары не всегда было все гладко. За 16 лет супружеской жизни они дважды находились на грани развода, но смогли сохранить отношения, благодаря семейной психотерапии. Певица хорошо знает, насколько важно сохранять ментальное здоровье, возможно поэтому она пока боится открывать для детей незнакомый для них мир интернета и социальных сетей.