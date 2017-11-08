Саша Савельева показала безупречную фигуру в розовом бикини
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Певица опубликовала жаркие снимки в своем Instagram.
Фотографии были сделаны на солнечном пляже Израиля, где Саша отдыхает со своим мужем Кириллом Сафоновом. Пара уже несколько дней дразнит поклонников красивыми снимками из отпуска.
На свежем снимке певица сидит на пляжном стуле в розовом бикини, демонстрируя ровный загар и стройную фигуру. «Игра Престолов на Мертвом море», — подписала фото певица, представляя себя восседающей на троне из популярного сериала.
«Красотка», «Обожаю Израиль», «Самый лучший период для отдыха на мертвом море», «Как же там классно на мертвом море ...была», «Блаженство», — восхитились пользователи Сети, в ответ на публикацию.
Фото: instagram