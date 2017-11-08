Певица опубликовала жаркие снимки в своем Instagram.

Фотографии были сделаны на солнечном пляже Израиля, где Саша отдыхает со своим мужем Кириллом Сафоновом. Пара уже несколько дней дразнит поклонников красивыми снимками из отпуска.

На свежем снимке певица сидит на пляжном стуле в розовом бикини, демонстрируя ровный загар и стройную фигуру. «Игра Престолов на Мертвом море», — подписала фото певица, представляя себя восседающей на троне из популярного сериала.