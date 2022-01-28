Певица Нюша призналась, что муж спас ее во время родов

В отпуске певица стала очень активно вести инстаграм. В постах и сториз Нюша делится очень личными вещами. Так, она рассказала о своих родах.

Звезда призналась, что первые роды дались ей тяжелее. Дочку она рожала 22 часа, а сына — за 2,5. Во время обоих родов Нюшу поддерживал ее муж Игорь. По словам певицы, именно благодаря поддержке мужа она смогла успокоиться.