Певица Нюша призналась, что муж спас ее во время родов
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
В отпуске певица стала очень активно вести инстаграм. В постах и сториз Нюша делится очень личными вещами. Так, она рассказала о своих родах.
Звезда призналась, что первые роды дались ей тяжелее. Дочку она рожала 22 часа, а сына — за 2,5. Во время обоих родов Нюшу поддерживал ее муж Игорь. По словам певицы, именно благодаря поддержке мужа она смогла успокоиться.
«Оба раза я рожала естественным путем, но вот время очень сильно отличалось. Первые роды длились аж 22 часа. Практически сутки! А вот вторые 2,5, и это очень контрастная разница для меня. И тогда, и сейчас я согласилась на эпидуральную анестезию, но во время первых родов первый укол не сработал (что-то пошло не так), и 16 часов я с мужем дышала — каким-то естественным образом получилось вырулить в гипнороды. Это было очень не просто, но именно благодаря мужу все получилось. Игорь буквально спас меня, он стал интуитивно подсказывать, как расслабляться навстречу схватке, мы делали очень длинные выдохи, и за счет этого время стало лететь очень быстро, насколько это было возможно», — поделилась подробностями звезда.
Фото: Instagram