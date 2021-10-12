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Быть ли Пумбе?: певица Нюша предложила подписчикам выбрать имя ее сыну

Беременная вторым ребенком 31-летняя певица Нюша накануне объявила о том, что у нее родится мальчик. 2-летняя дочь исполнительницы получила редкое и необычное имя — Симба. Первой ассоциацией к этому имени служит мультфильм «Король Лев», где так зовут одного из главных персонажей. Нюша рассказала, что еще не думала об имени для своего сына, и попросила подписчиков предложить варианты.