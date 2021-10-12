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Быть ли Пумбе?: певица Нюша предложила подписчикам выбрать имя ее сыну
Беременная вторым ребенком 31-летняя певица Нюша накануне объявила о том, что у нее родится мальчик. 2-летняя дочь исполнительницы получила редкое и необычное имя — Симба. Первой ассоциацией к этому имени служит мультфильм «Король Лев», где так зовут одного из главных персонажей. Нюша рассказала, что еще не думала об имени для своего сына, и попросила подписчиков предложить варианты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @nyusha_nyusha/Instagram
Поклонники выдвинули основное предположение для будущего ребенка певицы, иронизируя над выбором имени для ее дочери.
Нюша объявила о второй беременности
Многие решили, что Нюша назовет ребенка Пумбой, в честь кабана из мультфильма «Тимон и Пумба». Певица оценила юмор креативных подписчиков.
Фото: @nyusha_nyusha/Instagram
Среди наиболее распространенных предложений были: Муфаса, Тимон, король Артур и даже Шрек.
Напомним, певица Нюша вышла замуж за предпринимателя Игоря Сивова в 2017 году, спустя год у пары появилась дочь Симба. А летом этого года артистка объявила о второй беременности.
Фото и видео: Instagram
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