Певица Наталья Подольская вспомнила, как отец разбился в ДТП по ее косвенной вине
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
Отец Натальи Подольской Юрий погиб в автокатастрофе 28 июля 2006 года. Он возвращался от дочери домой в Могилев, и на 38-м километре трассы Москва-Минск его Volkswagen Passat столкнулся лоб в лоб с джипом. Отец певицы погиб на месте. Юрий Подольский был известен как адвокат и в этом качестве помогал Наталье разрешить проблемы, возникшие в результате ДТП, в которое она сама попала в июле того года. Lexus артистки столкнулся с Honda сотрудника «НТВ».
Жена певца Владимира Преснякова напомнила, что отец ехал «спасать ее», когда с ним случилась беда. «Если бы можно было изменить прошлое, то я бы сделала все, чтобы папа не разбился в 2006 году. Потому что в Москве я попала в аварию — пострадал человек, попал в реанимацию в состоянии средней тяжести. Это случилось по моей вине», — отметила она.
Тогда отец-юрист начал «все выруливать так», что получалось виноват человек, в которого врезалась Наталья. «Мне это стало доставлять чувство дискомфорта из-за несправедливости, и я попросила папу так не делать. Он разозлился, распсиховался, не спал всю ночь, утром сел за руль, поехал в Могилев и по дороге разбился. Заснул за рулем», — подчеркнула певица в интервью YouTube-блогу «Надо обсудить».
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya, Global Look Press
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