Певица Наталья Подольская вспомнила, как отец разбился в ДТП по ее косвенной вине

Жена певца Владимира Преснякова напомнила, что отец ехал «спасать ее», когда с ним случилась беда. «Если бы можно было изменить прошлое, то я бы сделала все, чтобы папа не разбился в 2006 году. Потому что в Москве я попала в аварию — пострадал человек, попал в реанимацию в состоянии средней тяжести. Это случилось по моей вине», — отметила она.

Тогда отец-юрист начал «все выруливать так», что получалось виноват человек, в которого врезалась Наталья. «Мне это стало доставлять чувство дискомфорта из-за несправедливости, и я попросила папу так не делать. Он разозлился, распсиховался, не спал всю ночь, утром сел за руль, поехал в Могилев и по дороге разбился. Заснул за рулем», — подчеркнула певица в интервью YouTube-блогу «Надо обсудить».