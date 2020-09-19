Певица Натали удивила поклонников архивным фото с экстремально короткой стрижкой

Поклонникам такой образ пришелся по душе: «На крайнем фото чем-то на Валерию похожа», «Правда Натальюшка неземная красотка во все возроста», «Замечательные фотки! Натали просто красавица в любом возрасте», — оставляют комментарии подписчики.

Натали российская певица и автор песен. За свою карьеру артистка выпустила множество хитов, среди которых песни «Ветер с моря дул», «О боже, какой мужчина», «А ты такой» и «Володя». С 1991 года певица замужем за Александром Рудиным. Пара воспитывает троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.