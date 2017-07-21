Наргиз удивила всех очень необычным нарядом на торжественном закрытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку

В этот день звезды отечественного шоу-бизнеса продемонстрировали свои самые лучшие наряды. Но, несмотря на обилие роскошных платьев и стильных костюмов, все внимание было приковано к певице Наргиз.