Певица Монеточка собирается продать квартиру из-за нападок СМИ и преследования поклонников

Монеточка настолько разозлилась на журналистов, что написала и гневный пост, а не стала ограничиваться только сториз. Певица пообещала, что, несмотря на слив информации, она не будет замыкаться в себе, по-прежнему будет открытой с поклонниками, никогда не станет отказывать в фото. Также, по ее словам, она гордится тем, что «на интервью у Дудя прямо и открыто ответили на вопрос о стоимости жилья и заработках».

«Вместо того чтобы учиться защищаться и скрываться, я училась жить так, чтобы люди не хотели меня преследовать и уничтожать (до последнего времени, кстати, это работало)», — написала раздосадованная певица.

В Союзе журналистов уже призвали Mash извиниться перед певицей. «Журналист не должен публиковать точный адрес и координаты того или иного героя или антигероя — это очевидно и это абсолютное нарушение журналистской этики. Они должны принести извинения. Помочь ей Союз журналистов и СПЧ никак не сможет, она должна подать в суд и через суд решить этот вопрос. Думаю, что суд встанет на сторону певицы», — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Союза журналистов Москвы, член СПЧ Павел Гусев.