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Певица МакSим выиграла суд над отцом своей дочери

На прошлой неделе в суде завершились разбирательства по иску певицы МакSим к отцу ее старшей дочери — звукорежиссеру Алексею Луговцову. Артистка не могла прописать ребенка в своей квартире, бывший избранник не давал ей этого сделать, хотя не принимал участие в воспитании общей дочери.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица МакSим

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — передает «СтарХит» информацию, полученную от источника в Жуковском городском суде. 12-летняя Александра была прописана в квартире своего отца, а певица никак не могла добиться, чтобы официальное место жительства ее ребенка было определено в квартире с ней.

Певица МакSим и Алексей Луговцев не были официально расписаны в России, однако они сыграли свадьбу на Бали в 2008 году. Спустя год у пары родилась дочь, которую назвали Александрой. После довольно скандального расставания с возлюбленным в 2011 году певица забрала дочь к себе. Луговцев не принимал участия в воспитании девочки и не помогал финансово.

Отношения между бывшими возлюбленными регулярно менялись. Певица сама ушла от мужчины, заподозрив его в неверности, к тому же, Луговцев не обеспечивал семью финансово и запрещал артистке выступать. Терпение звезды не выдержало и она ушла. На недолгое время им удалось наладить отношения. Марина Максимова (настоящее имя МакSим) даже сняла экс-супруга в клипе на песню «Дура». Тогда она заявила, что конфликты удалось преодолеть. Возможно сейчас между ними вновь возникло напряжение.

Фото: GlobalLookPress

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