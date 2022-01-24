Певица МакSим выиграла суд над отцом своей дочери

Певица МакSим и Алексей Луговцев не были официально расписаны в России, однако они сыграли свадьбу на Бали в 2008 году. Спустя год у пары родилась дочь, которую назвали Александрой. После довольно скандального расставания с возлюбленным в 2011 году певица забрала дочь к себе. Луговцев не принимал участия в воспитании девочки и не помогал финансово.

Отношения между бывшими возлюбленными регулярно менялись. Певица сама ушла от мужчины, заподозрив его в неверности, к тому же, Луговцев не обеспечивал семью финансово и запрещал артистке выступать. Терпение звезды не выдержало и она ушла. На недолгое время им удалось наладить отношения. Марина Максимова (настоящее имя МакSим) даже сняла экс-супруга в клипе на песню «Дура». Тогда она заявила, что конфликты удалось преодолеть. Возможно сейчас между ними вновь возникло напряжение.