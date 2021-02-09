Певица Максим рассказала об отношениях с семьей бывшего мужа: «Не все мне рады»

Марина Максимова, известная, как певица Максим, рассказала, как складываются отношения с новой семьёй ее бывшего супруга Андрея Петрова. В свое время уход от нее к другой женщине стал большим ударом для Максим, но теперь она счастлива в новых отношениях. Личность нового возлюбленного она держит в тайне.

О своих переживаниях певица рассказала в беседе с изданием «Стархит».

По ее словам, она старается поддерживать хорошие отношения ради своей дочери. От нового брака у Петрова также есть две дочери.

«Мне бы и хотелось, чтобы все дети действительно общались. Дочь всегда ждет младших сестричек в гости и даже сама выбирает им подарки. Но, увы, не все довольны моим присутствием и благополучным состоянием», – говорит Марина.

К своей новой жене, гимнастке Елизавете Брыксиной, Петров ушел ещё во время беременности Марины Максимовой, официально пара рассталась после рождения дочери Марии. Сама певица отмечает, что ни на кого не держит зла.

«Он нас не оставил, хоть мы и расстались на третий день после рождения Маши, — объясняет певица. — Вообще, конечно, дело нехитрое — привлечь к себе чужого мужчину, когда дома его ждет беременная женщина».

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