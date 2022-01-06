МакSим блистала в мини-платье со смелым декольте на празднике в своей школе искусств
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певица МакSим — не только звезда поп-сцены, но и человек, увлеченный образованием детей. Шесть лет назад она воплотила свою давнюю мечту — открыла детскую школу-студию в столице.
В этой школе можно было научиться сценической речи, актерскому мастерству, истории искусств, пению и многому другому. Сама МакSим проводила мастер-классы и тщательно занималась подбором преподавателей. Школа просуществовала два года, но потом ее пришлось закрыть по ряду причин. Впрочем, в 2019 году МакSим смогла возродить проект. Заработало не только детское, но и взрослое отделение, добавился ряд дисциплин. Сегодня в школе-студии преподают изобразительное искусство и даже стретчинг, занимаются ранним развитием детей.
Из-за серьезных проблем со здоровьем МакSим долгое время не появлялась в школе, но в итоге смогла это сделать. В ее Instagram, а также в аккаунте самой школы было опубликовано фото артистки в новогоднем антураже. «На детском празднике в моей школе искусств», — подписала певица снимок. Напомним, что в июне МакSим попала в больницу и почти полтора месяца пребывала в состоянии медикаментозного сна.
В августе она пришла в себя, в середине месяца певицу выписали из клиники. Уже 1 сентября МакSим впервые появилась на публике. Спустя два месяца артистка вышла на сцену: в Кремлевском дворце ей вручили награду «Звезда МУЗ-ТВ».
Фото: Instagram МакSим