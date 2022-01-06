МакSим блистала в мини-платье со смелым декольте на празднике в своей школе искусств

В этой школе можно было научиться сценической речи, актерскому мастерству, истории искусств, пению и многому другому. Сама МакSим проводила мастер-классы и тщательно занималась подбором преподавателей. Школа просуществовала два года, но потом ее пришлось закрыть по ряду причин. Впрочем, в 2019 году МакSим смогла возродить проект. Заработало не только детское, но и взрослое отделение, добавился ряд дисциплин. Сегодня в школе-студии преподают изобразительное искусство и даже стретчинг, занимаются ранним развитием детей.