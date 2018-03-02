Певица МакSим похвасталась роскошными апартаментами

В квартире три спальни, три санузла, гостиная с камином, в которой стоит новое пианино, за которым девочкам разрешается играть только в присутствии преподавателя. Дома есть еще один музыкальный инструмент — гитара Боба Дилана, которую, по слухам, преподнес ей щедрый ухажер.

В том же доме располагалась самая первая московская квартира певицы. «Люблю район. Рядом парк, музыкальная школа, откуда к девочкам приходит педагог. К тому же вокруг нет новых "стеклянных" построек. Все дома в одном стиле — старые, кирпичные. Я прямо чувствую город. Да и сам комплекс со всеми удобствами: есть фитнес, бассейн, а каждые пять этажей — обслуживающий персонал, не надо ждать электрика или сантехника, если что-то сломается», — рассказывала МакSим в интервью «СтарХиту».

Фото: instagram