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Певица МакSим похвасталась роскошными апартаментами

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Фото из Instagram МакSим
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34-летняя певица МакSим отпраздновала новоселье и показала роскошный вид.

Недавно популярная певица МакSим переехала в новую квартиру в элитном жилом комплексе «Триумф-Палас» на юго-западе Москвы. В роскошных апартаментах площадью почти 250 кв. м. она живет с дочками — Сашей и Машей. На днях артистка устроила праздник и опубликовала задорный видеоролик.

«Весело у вас там», «С новосельем, а ванная, все таки классная получилась», «Балдею от твоей квартиры», «Кстати, люстра необычно красивая», — обсуждают фолловеры.

Сегодня звезда похвасталась прекрасными видами, которые открываются с просторной веранды, на которой есть даже площадка для барбекю.

В квартире три спальни, три санузла, гостиная с камином, в которой стоит новое пианино, за которым девочкам разрешается играть только в присутствии преподавателя. Дома есть еще один музыкальный инструмент — гитара Боба Дилана, которую, по слухам, преподнес ей щедрый ухажер.

В том же доме располагалась самая первая московская квартира певицы. «Люблю район. Рядом парк, музыкальная школа, откуда к девочкам приходит педагог. К тому же вокруг нет новых "стеклянных" построек. Все дома в одном стиле — старые, кирпичные. Я прямо чувствую город. Да и сам комплекс со всеми удобствами: есть фитнес, бассейн, а каждые пять этажей — обслуживающий персонал, не надо ждать электрика или сантехника, если что-то сломается», — рассказывала МакSим в интервью «СтарХиту».

Фото: instagram

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