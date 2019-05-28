Певица МакSим отправилась на первые гастроли после долгой реабилитации

Первым городом, куда отправилась певица после выписки, стал Ташкент. Весь сольный концерт МакSим пела в живую, несмотря на то, что на это требуется много сил, а организм все еще восстанавливается. Концерт прошел с аншлагом, а после МакSим раздавала автографы поклонникам.