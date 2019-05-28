Певица МакSим отправилась на первые гастроли после долгой реабилитации

Неделю назад певица МакSим обрадовала подписчиков в Instagram тем, что ее выписали из больницы. Артистка проходила долгий курс реабилитации после того, как получила множество травм в ДТП. Она заявляла, что постарается вернуться к работе как можно скорее.
Первым городом, куда отправилась певица после выписки, стал Ташкент. Весь сольный концерт МакSим пела в живую, несмотря на то, что на это требуется много сил, а организм все еще восстанавливается. Концерт прошел с аншлагом, а после МакSим раздавала автографы поклонникам.
Гастрольный график артистки расписан на ближайшие недели. Так, 30 мая она будет в прямом эфире «Русского радио», а 1 июня МакSим улетает в Дюссельдорф на музыкальный фестиваль.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Svetlana Mal'tseva/ Global Look press
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!