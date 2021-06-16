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Певица МакSим оказалась на больничной койке с 40% поражения легких

Несколько дней назад певица и мама двоих дочек Марина Максимова открыла собственную школу искусств. Перед этим она, чтобы не подвергать опасности окружающих, сдала тест на коронавирус.

Марина Максимова несколько дней назад пожаловалась на высокую температуру. Она рассказывала поклонникам, что несколько раз сдавала тесты на ковид, но все они (с интервалом в несколько дней) оказывались отрицательными. Но, как только ее состояние ухудшилось, ее госпитализировали. Теперь артистка находится под присмотром медиков.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Селфи МакSим

Фото: www.instagram.com/maksimartist

Недавно на концерте МакSим выступала с высокой температурой, поэтому казалась уставшей. О чем сразу же написали в новостях. И теперь она раскрыла причину своего состояния.

«Перед открытием своей школы искусств сдала тест на коронавирус, хотя не было симптомов и чувствовала себя хорошо, но решила подстраховаться. Тест показал отрицательный результат. 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды. Поэтому как написали во многих пабликах, что я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику.

На данный момент поражение легких — от 40 процентов, подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят, что пневмония», — рассказала Марина Максимова в Сети.

Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.

Фото и видео: Instagram, «Север шоу»/ RU TV

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