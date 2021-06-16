Певица МакSим оказалась на больничной койке с 40% поражения легких
Марина Максимова несколько дней назад пожаловалась на высокую температуру. Она рассказывала поклонникам, что несколько раз сдавала тесты на ковид, но все они (с интервалом в несколько дней) оказывались отрицательными. Но, как только ее состояние ухудшилось, ее госпитализировали. Теперь артистка находится под присмотром медиков.
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Фото: www.instagram.com/maksimartist
Недавно на концерте МакSим выступала с высокой температурой, поэтому казалась уставшей. О чем сразу же написали в новостях. И теперь она раскрыла причину своего состояния.
«Перед открытием своей школы искусств сдала тест на коронавирус, хотя не было симптомов и чувствовала себя хорошо, но решила подстраховаться. Тест показал отрицательный результат. 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды. Поэтому как написали во многих пабликах, что я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику.
На данный момент поражение легких — от 40 процентов, подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят, что пневмония», — рассказала Марина Максимова в Сети.
Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.
Фото и видео: Instagram, «Север шоу»/ RU TV
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