Певица МакSим оказалась на больничной койке с 40% поражения легких

«Перед открытием своей школы искусств сдала тест на коронавирус, хотя не было симптомов и чувствовала себя хорошо, но решила подстраховаться. Тест показал отрицательный результат. 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды. Поэтому как написали во многих пабликах, что я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику.

На данный момент поражение легких — от 40 процентов, подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят, что пневмония», — рассказала Марина Максимова в Сети.

Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.