Певица МакSим о потере голоса после болезни: «Легкие восстанавливаются с трудом»

Певица МакSим в программе Пятого канала «Светская хроника», призналась, что больше всего после выписки из больницы ее расстраивают проблемы с голосом. Реабилитация, к ее большому огорчению, идет не так быстро, как хотелось бы. «Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя», — сказала МакSим.

Однако МакSим согласна на любые ограничения, лишь бы поскорее восстановиться и вернуться пению и выступлениям на эстраде.