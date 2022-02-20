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Певица МакSим о потере голоса после болезни: «Легкие восстанавливаются с трудом»

В середине прошлого года певица МакSим попала в реанимацию с пневмонией. Певица была введена в искусственную кому на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачам удалось заставить ее легкие снова заработать самостоятельно и артистку вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. Однако без последствий, к сожалению, не обошлось.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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МакSим рассказала о потере голоса

Фото: /www.instagram.com/maksimartist/

Певица МакSим в программе Пятого канала «Светская хроника», призналась, что больше всего после выписки из больницы ее расстраивают проблемы с голосом. Реабилитация, к ее большому огорчению, идет не так быстро, как хотелось бы. «Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя», — сказала МакSим.

Однако МакSим согласна на любые ограничения, лишь бы поскорее восстановиться и вернуться пению и выступлениям на эстраде.

Врач-отоларинголог Элеонора Терехова объяснила, что после того как певица перенесла тяжелую форму коронавируса, в ее легких начались крайне неблагоприятные для пения процессы. «В легких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность легких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни», — объяснила специалист.

Данное положение дел и невозможность петь ужасно расстраивает звезду. Однако, она не унывает и посвящает свое время дочерям и школе искусств.

Возвращение на сцену столь полюбившейся многим певицы — вопрос времени. Коллеги звезды уверены, что она обязательно еще порадует своих поклонников новыми песнями.

Фото и видео: /www.instagram.com/maksimartist/

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