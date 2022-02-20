Певица МакSим о потере голоса после болезни: «Легкие восстанавливаются с трудом»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: /www.instagram.com/maksimartist/
Певица МакSим в программе Пятого канала «Светская хроника», призналась, что больше всего после выписки из больницы ее расстраивают проблемы с голосом. Реабилитация, к ее большому огорчению, идет не так быстро, как хотелось бы. «Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя», — сказала МакSим.
Однако МакSим согласна на любые ограничения, лишь бы поскорее восстановиться и вернуться пению и выступлениям на эстраде.
Врач-отоларинголог Элеонора Терехова объяснила, что после того как певица перенесла тяжелую форму коронавируса, в ее легких начались крайне неблагоприятные для пения процессы. «В легких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность легких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни», — объяснила специалист.
Данное положение дел и невозможность петь ужасно расстраивает звезду. Однако, она не унывает и посвящает свое время дочерям и школе искусств.
Возвращение на сцену столь полюбившейся многим певицы — вопрос времени. Коллеги звезды уверены, что она обязательно еще порадует своих поклонников новыми песнями.
Фото и видео: /www.instagram.com/maksimartist/