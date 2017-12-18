Певица Лоя воссоединилась с 5sta Family спустя семь лет сольной карьеры.

Поклонники группы 5sta Family ликуют: Лоя, покинувшая коллектив семь лет назад, объявила о своем возвращении. «Словами тяжело передать, насколько я рада. Мы как одно сердце, когда оно целое, а не разделенное на троих, оно бьется. Ребята для меня родные, мне хорошо быть с ними. Они верят в меня, и от этого мне хочется петь и писать песни втройне больше, чем обычно», — написала она в блоге несколько дней назад. Сегодня артистка рассказала, почему она приняла такое решение, и что еще планирует сделать в 2018 году.

«От ребят предложение поступило еще два года назад. Несмотря на то что я очень этого хотела, возможности вернуться на тот момент не было. <...> Я постоянно спорила сама с собой, взвешивала все за и против, безумно переживала. В общем, мне пришлось остаться наедине с собой и принять самостоятельное решение», — призналась она в откровенном интервью для WMJ.ru.

«Наверное, просто очень сильно соскучились друг по другу. <...> Думаю, все так и должно было случиться. Ребята понимают, что состав со мной был "золотым". Да и я тоже так считаю», — объяснила она принятое решение. певица призналась, что она будет параллельно заниматься сольной карьерой, но основная часть ее творческой энергии достанется «семье» — так она нежно называет группу.