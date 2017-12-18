Певица Лоя откровенно рассказала о возвращении в «семью» и о своем идеальном мужчине
Поклонники группы 5sta Family ликуют: Лоя, покинувшая коллектив семь лет назад, объявила о своем возвращении. «Словами тяжело передать, насколько я рада. Мы как одно сердце, когда оно целое, а не разделенное на троих, оно бьется. Ребята для меня родные, мне хорошо быть с ними. Они верят в меня, и от этого мне хочется петь и писать песни втройне больше, чем обычно», — написала она в блоге несколько дней назад. Сегодня артистка рассказала, почему она приняла такое решение, и что еще планирует сделать в 2018 году.
«От ребят предложение поступило еще два года назад. Несмотря на то что я очень этого хотела, возможности вернуться на тот момент не было. <...> Я постоянно спорила сама с собой, взвешивала все за и против, безумно переживала. В общем, мне пришлось остаться наедине с собой и принять самостоятельное решение», — призналась она в откровенном интервью для WMJ.ru.
«Наверное, просто очень сильно соскучились друг по другу. <...> Думаю, все так и должно было случиться. Ребята понимают, что состав со мной был "золотым". Да и я тоже так считаю», — объяснила она принятое решение. певица призналась, что она будет параллельно заниматься сольной карьерой, но основная часть ее творческой энергии достанется «семье» — так она нежно называет группу.
Впрочем, грандиозные карьерные ожидания не должны помешать планам Лои, касающихся ее личной жизни: «Хочу поездить по городам и странам, потому что в этом году я практически нигде не была. Для меня это особенно важно, ведь путешествия приносят вдохновение, новые впечатления, что помогает в работе и творчестве. Ну и, конечно, выйти замуж, родить ребенка», — призналась она, уточнив, что последнее можно сделать и через годик.
Мужчина, которому выпадет шанс повести Лою под венец, ни в коем случае не должен мешать ее карьерному счастью. «Он должен быть искренним, терпеливым, образованным и, конечно же, с чувством юмора. Девушки это очень любят. Решения мы должны принимать вместе. Я не против, если он будет хозяином в доме, но не на кухне (улыбается). Очень люблю готовить, поэтому никого туда не пускаю. А вообще, мужчина должен быть для меня надежной опорой, чтобы я в любой момент могла рассчитывать на его поддержку, помощь и сообразительность», — пояснила она.
Желаем удачи исполнительнице!
Фото: instagram