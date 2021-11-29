Певица Елка рассказала о тяжелом разводе родителей и детской обиде на мать

После развода певица осталась жить с отцом. Ей очень не хватало любви и тепла — хотя родитель очень сильно любил ее, он не умел выражать свою любовь, поскольку и сам вырос в таких условиях.

А ее мать после развода с отцом встретила свою новую любовь. Вместе они счастливы до сих пор, а от этого союза на свет появился самый близкий человек для певицы — ее сестра. Хотя она младше нее на 16 лет, они очень дружат.

«Я вымолила себе эту девочку», — вспоминает артистка.

Когда сестра была маленькой, исполнительница часто возила ее в коляске и даже притворялась, что она ее мама.

Развод родителей спровоцировал у певицы обиду на мать, которую она старалась скрывать. Именно по этой причине Елизавета стала жить с отцом. Несмотря на это, она с большой любовью относится к своей матери, хотя отмечает, что ей, возможно, не всегда приятно слышать, с каким восторгом она говорит о своем отце, которого не стало 7 лет назад.

Певица вспомнила, как мать приезжала каждую ночь и плакала под ее окнами после того, как оставила ее с отцом — хотя это было обоюдное решение и оно было обусловлено жилищным вопросом. Позже ей удалось восстановить отношения с матерью, с которой они быстро стали близкими подругами.

«Моя мать — волшебная женщинам», — призналась на всю страну артистка и отметила, что очень сильно ее любит.