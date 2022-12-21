Певица DIANOVA чуть не сгорела в собственной квартире. Фото
«Рука вспыхнула!»: певица DIANOVA чуть не сгорела в преддверии Нового года.
Фото: из личного архива артистки
Певица DIANOVA рассказала о том, как чуть не сгорела в преддверии Нового года. Всё из-за безобидных, на первый взгляд, ароматических свечей.
По словам артистки, инцидент произошел несколько лет назад, прямо перед январскими праздниками. В то время певица сдавала сессию в университете и в злополучное утро решила повторить материал перед предстоящим экзаменом, «и, как всегда, зажгла свечу на столе».
Так случайно коснулась свечи локтем, и рука вспыхнула! Меня охватил шок, и я ничего не могла сделать, просто смотрела на свою горящую руку, а огонь распространялся с бешеной скоростью. Вы не представляете как быстро огонь разгорается на коже. Увидеть это своими глазами на себе - ужасное зрелище.
DIANOVA
Певица
На помощь прибежала мама певицы, услышав крики дочери. Она-то и потушила полыхающую руку. Певица признается – если бы не мать, могло бы случиться непоправимое…Еще долгое время после происшествия DIANOVA приходила в себя, восстанавливалась от перенесенного шока.
С тех пор я очень боюсь огня, а на моей руке осталось напоминание в виде шрама. По сей день свечи – это табу для меня. В моем клипе “Танцуй” есть сцена с горящей в моих руках книгой. Сначала я категорически отказывалась сниматься, но ради кадра я поборола свой страх. Больше меня к ним не тянет. Но на самом деле, надо просто быть осторожнее с огнем, ведь мы часто не придаем значения разным мелким незаметным опасностям в нашей жизни.
DIANOVA
Певица
Певица решила не обращаться к пластическому хирургу, большой шрам на левой руке остался, как напоминание о несчастном случае.
След от ожога
Фото: фото из личного архива певицы