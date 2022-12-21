Певица DIANOVA чуть не сгорела в собственной квартире. Фото

С тех пор я очень боюсь огня, а на моей руке осталось напоминание в виде шрама. По сей день свечи – это табу для меня. В моем клипе “Танцуй” есть сцена с горящей в моих руках книгой. Сначала я категорически отказывалась сниматься, но ради кадра я поборола свой страх. Больше меня к ним не тянет. Но на самом деле, надо просто быть осторожнее с огнем, ведь мы часто не придаем значения разным мелким незаметным опасностям в нашей жизни.