Певица Бьянка обвинила бывшего продюсера в воровстве

«Права нужно кому-то отдавать, какие-то авторские, а я вообще не в курсе. Я каждый день сидела писала песни, я не вникала вообще в договор. Он мне подсунул договор на 15 лет. Там о том, что я передаю ему все свои песни, все что было заработано непосильным трудом. Человек настолько на мне наварился, что просто невероятно», — поделилась певица в интервью Youtube-шоу «Алена, блин!».

Артистка призналась, что отношения с Михаилом начали ухудшаться сразу, как только появились деньги. Ее избранник стать выпивать, а певица наоборот, хотела больше работать: «Даже мама его мне говорила «уходи от него, он ворует и мне об этом хвастается».

«Человек не вложил в меня ничего, он просто получал свои 50% за то, что не выполнял свою продюсерскую работу», — добавила звезда.

Прошло 15 лет и контракт с Шияном утратил свою силу. Бьянка снова получила право на исполнение своих песен, но за столько лет карьера певицы заметно ушла вниз. Артистка выступает со старыми хитами и записывает новые треки, но такой популярности, которая у нее была в несколько лет назад, увы, пока нет.

Бьянка отметила, что на ее творчество сильно повлияли панические атаки, от которых она страдает уже много лет. А также пандемия, во время которой она чувствовала себя очень одиноко. «Я купила себе дом зачем? Чтобы сидеть там целый месяц одна? Даже никто в гости не ходил». — вспоминает начало пандемии Бьянка.