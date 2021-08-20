Певица Азиза вышла замуж за итальянца, который младше нее на 16 лет
Азиза и ее избранник, итальянец Александр Лортэ, поженились в ЗАГСе Сергиева Посада. Сама новоиспеченная жена очень счастлива и не скрывает своих эмоций.
Замуж за мужчину, который младше нее на 16 лет, она вышла в платье от дизайнера Аники Керимовой, которая призналась, что его сшили всего за два дня.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @azizamuhamedova
Сама церемония прошла непублично, и многие звезды даже обиделись на певицу за то, что их не пригласили.
Однако за знаменитость вступился художник Никас Сафронов, который посчитал, что в пандемию следует воздержаться от массовых мероприятий.
«То, что мероприятие прошло в узком кругу, как мне кажется, говорит еще и о том, что Азиза вышла замуж по любви. Влюбился человек — и не хочет публично делиться своим счастьем. Я уверен, что у них все будет прекрасно. Она — восточная женщина, умеет и влюбить, и обольстить, быть и хозяйкой, и женой», — добавил он в интервью «Собеседнику».