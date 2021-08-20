Певица Азиза вышла замуж за итальянца, который младше нее на 16 лет

Азиза и ее избранник, итальянец Александр Лортэ, поженились в ЗАГСе Сергиева Посада. Сама новоиспеченная жена очень счастлива и не скрывает своих эмоций.

Замуж за мужчину, который младше нее на 16 лет, она вышла в платье от дизайнера Аники Керимовой, которая призналась, что его сшили всего за два дня.