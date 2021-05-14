Певица Азиза устроит свадьбу за 15 миллионов рублей

Несмотря на бурные романы, певица Азиза за свою жизнь ни разу не побывала замужем – делала карьеру. Однако теперь, кажется, встретила своего человека – итальянца Александро Лортэ – он моложе Азизы на 16 лет.

Недавно он сделала певице предложение, и она его приняла – а теперь готовится к свадьбе.

Азиза уже выбрала ресторан и даже составила смету – как пишет «Комсомольская правда», потратить на самый важный день в своей жизни певица собирается 15 миллионов рублей.

Кроме того, она выбрала красивый день для бракосочетания – подать объявление в ЗАГС она решила в день летнего солнцестояния, 21 июня.

Азиза рассказала историю знакомства со своим суженым:

«Я открыла онлайн школу. Преподавала сольфеджио, вокал, эстрадное мастерство. Студенты от 20 лет и выше, обязательно, чтобы играли хотя бы на одном инструменте. Пошла запись – смотрю не только из Москвы, но и из Италии двое ребят».