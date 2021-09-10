Муж-итальянец Азизы раскрыл, есть ли у них брачный договор
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Фото: @azizamuhamedova
Певица Азиза вышла замуж за своего молодого возлюбленного, итальянца Алессандро Лортэ, и теперь вынуждена отбиваться от близких и поклонников, которые не уверены в добрых намерениях мужчины и очень переживают за певицу. Так, ранее на телевидении появились люди, обвинившие семью Лортэ в мошенничестве.
Азиза и ее супруг раскрыли, заключали ли они брачный договор.
«Мы избежали этой юридической процедуры. Мне от Азизы ничего не надо, я ее люблю, она моя душа!», – заявил Лортэ.
Кроме того, они заявили о намерениях в ближайшее время завести ребенка. Сама Азиза хотела этого уже очень давно, однако долгое время у нее не получалось. Певица даже хотела усыновить его, но ей отказали из-за отсутствия мужа. А отказ кузины предоставить яйцеклетку для ЭКО даже довел звезду до нервного срыва перед свадьбой.
«Мы хотели сделать ЭКО, взять у кузины Азизы яйцеклетку, нам в этом отказали. У любимой произошел нервный срыв из-за этого, и она не могла пойти в загс, никто ничего не отменял», – рассказал Лортэ на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
В этом вопросе звезда надеется только на чудо, и планирует воспользоваться достижениями современной медицины.
«Я не в детородном возрасте уже. Мне Бог не даст малыша. Но почему чудесам не сбываться?! Ребенок появится, в любом случае он будет мне как родной», - говорит Азиза.
Фото: Instagram, Global Look Press