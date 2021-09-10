Муж-итальянец Азизы раскрыл, есть ли у них брачный договор

Певица Азиза вышла замуж за своего молодого возлюбленного, итальянца Алессандро Лортэ, и теперь вынуждена отбиваться от близких и поклонников, которые не уверены в добрых намерениях мужчины и очень переживают за певицу. Так, ранее на телевидении появились люди, обвинившие семью Лортэ в мошенничестве.

Азиза и ее супруг раскрыли, заключали ли они брачный договор.

«Мы избежали этой юридической процедуры. Мне от Азизы ничего не надо, я ее люблю, она моя душа!», – заявил Лортэ.