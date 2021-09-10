passion.ru

Муж-итальянец Азизы раскрыл, есть ли у них брачный договор

Брак звезды с молодым итальянцем вызвал много пересудов. Многие решили, что мужчина просто гонится за деньгами певицы. Подозрения усилились, когда выяснилось, что Алессандро Лортэ оказался не совсем итальянцем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Певица Азиза с мужем

Фото: @azizamuhamedova

Певица Азиза вышла замуж за своего молодого возлюбленного, итальянца Алессандро Лортэ, и теперь вынуждена отбиваться от близких и поклонников, которые не уверены в добрых намерениях мужчины и очень переживают за певицу. Так, ранее на телевидении появились люди, обвинившие семью Лортэ в мошенничестве.

Азиза и ее супруг раскрыли, заключали ли они брачный договор.

«Мы избежали этой юридической процедуры. Мне от Азизы ничего не надо, я ее люблю, она моя душа!», – заявил Лортэ.

Кроме того, они заявили о намерениях в ближайшее время завести ребенка. Сама Азиза хотела этого уже очень давно, однако долгое время у нее не получалось. Певица даже хотела усыновить его, но ей отказали из-за отсутствия мужа. А отказ кузины предоставить яйцеклетку для ЭКО даже довел звезду до нервного срыва перед свадьбой.

«Мы хотели сделать ЭКО, взять у кузины Азизы яйцеклетку, нам в этом отказали. У любимой произошел нервный срыв из-за этого, и она не могла пойти в загс, никто ничего не отменял», – рассказал Лортэ на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

В этом вопросе звезда надеется только на чудо, и планирует воспользоваться достижениями современной медицины.

«Я не в детородном возрасте уже. Мне Бог не даст малыша. Но почему чудесам не сбываться?! Ребенок появится, в любом случае он будет мне как родной», - говорит Азиза.

Фото: Instagram, Global Look Press