Певица Азиза получила серьезную травму во время подготовки к свадьбе

Однако певица не представляла, чем это может закончиться.

Оказывается, элементарные приседания, наклоны и повороты, не только укрепляют мышечный корсет, но и сердечную мышцу. Я все делала, как он мне написал. Среди прочих упражнений были и такие, которые нужно выполнять с гантелями. Инструктор сказал, что начинать надо с килограммовых гантелей. Но мне они показались слишком легкими, поэтому я хватанула сразу трехкилограммовую.

От боли я не могла вообще шевелить рукой: ни вбок, ни вперед. Сразу появлялась сильнейшая боль. В травмпункте мне сделали рентген. Слава Богу, обошлось без перелома и разрыва связок. Но в двух местах зафиксировали сильное растяжение связок. В результате мне посоветовали купить специальный бандаж, в котором я теперь буду вынуждена ходить в течение нескольких недель. Приходится даже спать в нем, потому как рука должна все время находиться в фиксированном состоянии. Это, конечно, очень неудобно. Но другого выхода нет», – закончила звезда.

Бракосочетание, тем временем, не за горами. Певица ранее признавалась, что хочет красивую церемонию. Кроме брака, звезда мечтает стать матерью и ранее даже хотела усыновить ребенка.