Певица Азиза получила серьезную травму во время подготовки к свадьбе
Певица Азиза получила серьезную травму, пытаясь привести себя в форму перед свадьбой со своим возлюбленным.
Как она рассказала изданию «Собеседник», ей потребовалась помощь докторов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @azizamuhamedova
«Нынешним летом я решила заняться спортом. Это произошло не случайно. Во-первых, перед свадьбой мне захотелось сделать свою фигуру еще более идеальной. А во-вторых, спорт, как известно, для здоровья полезен. В последнее время у нас стало очень много метеозависимых людей. Я – не исключение. Стала реагировать на любую смену погоды. Врачи объяснили: это происходит из-за слабого мышечного каркаса и слабых сосудов. И, чтобы ситуация не усугубилась, посоветовали заниматься спортом», – рассказала она.
Однако певица не представляла, чем это может закончиться.
Оказывается, элементарные приседания, наклоны и повороты, не только укрепляют мышечный корсет, но и сердечную мышцу. Я все делала, как он мне написал. Среди прочих упражнений были и такие, которые нужно выполнять с гантелями. Инструктор сказал, что начинать надо с килограммовых гантелей. Но мне они показались слишком легкими, поэтому я хватанула сразу трехкилограммовую.
От боли я не могла вообще шевелить рукой: ни вбок, ни вперед. Сразу появлялась сильнейшая боль. В травмпункте мне сделали рентген. Слава Богу, обошлось без перелома и разрыва связок. Но в двух местах зафиксировали сильное растяжение связок. В результате мне посоветовали купить специальный бандаж, в котором я теперь буду вынуждена ходить в течение нескольких недель. Приходится даже спать в нем, потому как рука должна все время находиться в фиксированном состоянии. Это, конечно, очень неудобно. Но другого выхода нет», – закончила звезда.
Бракосочетание, тем временем, не за горами. Певица ранее признавалась, что хочет красивую церемонию. Кроме брака, звезда мечтает стать матерью и ранее даже хотела усыновить ребенка.
Фото: Instagram Азизы
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