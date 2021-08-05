Певица Asti раскрыла секрет, как ей удается поддерживать отличную форму
Музыканты Artik&Asti в честь десятилетия своего дуэта стали гостями эфира на Love Radio. Звезды вспомнили былое – они познакомились случайно – нашли друг друга в Сети. За время совместной работы между ними родилась крепкая дружба. Как призналась Анна, они даже конфликтовали всего пару раз.
Анна Дзюба – не только талантливая певица, но и яркая девушка. В эфире она поделилась своим секретом красоты, хотя и призналась, что идеалом сейчас себя не считает.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @astiselfmade
«Мой идеал – это еще минус пять килограммов. Я сейчас на диете и очень стараюсь похудеть. Ну, хотя бы три если я скину - это уже будет хорошо, но я ставлю себе реально сейчас цель – пять. Потому что, если я поставлю три, то похудею на два. Нужно ставить максималочку», – говорит она.
Молодым девушкам, своим поклонницам, певица советует поменьше заморачиваться вопросами внешности.
«Слушай, таким девочкам я посоветую вначале разобраться с собой, стать уверенными в себе благодаря хорошей работе, добиться успеха, не размениваться на какие-то непонятные отношения. Потому что девочка уходит в отношения, забивает на себя, там ей, скорее всего, понижают самооценку, и она потом не может справиться с этим. Вкладывай в себя, в свое нутро, в свое развитие и только тогда ты встретишь человека своего, который придет на это нутро. А потом придет и внешность, и все остальное. А если будут деньги, то все придет!», – говорит она.
Кроме того, внутреняя гармония и любовь к самой себе, по ее мнению, куда важнее, чем внешность.
«Ты знаешь, наверное, внутренняя гармония и порождает, несомненно, внешнюю гармонию. То есть, как ты чувствуешь себя внутри, так ты и выглядишь снаружи. Поэтому, естественно, за все эти годы я нарабатывала эту гармонию, действительно работала над собой, читала очень много книг. Сейчас даже общаюсь с психологом, общаюсь со всякими духовными наставниками, чтобы приводить свой внутренний мир в порядок. Потому что, в первую очередь, этот внутренний мир я дарю внешне, когда я исполняю песни и когда я общаюсь с публикой. Поэтому я все еще работаю, я далека от идеала, но я очень стараюсь. И, слушай, когда ты будешь уже идеальным, мне кажется, это будет старость, и ты – супермудрец, который раздает советы всей молодежи и всем, кому можно и нельзя»
Фото: Instagram Анны Дзюбы, Global Look Press
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