Певица Asti раскрыла секрет, как ей удается поддерживать отличную форму

Молодым девушкам, своим поклонницам, певица советует поменьше заморачиваться вопросами внешности.

«Слушай, таким девочкам я посоветую вначале разобраться с собой, стать уверенными в себе благодаря хорошей работе, добиться успеха, не размениваться на какие-то непонятные отношения. Потому что девочка уходит в отношения, забивает на себя, там ей, скорее всего, понижают самооценку, и она потом не может справиться с этим. Вкладывай в себя, в свое нутро, в свое развитие и только тогда ты встретишь человека своего, который придет на это нутро. А потом придет и внешность, и все остальное. А если будут деньги, то все придет!», – говорит она.

Кроме того, внутреняя гармония и любовь к самой себе, по ее мнению, куда важнее, чем внешность.

«Ты знаешь, наверное, внутренняя гармония и порождает, несомненно, внешнюю гармонию. То есть, как ты чувствуешь себя внутри, так ты и выглядишь снаружи. Поэтому, естественно, за все эти годы я нарабатывала эту гармонию, действительно работала над собой, читала очень много книг. Сейчас даже общаюсь с психологом, общаюсь со всякими духовными наставниками, чтобы приводить свой внутренний мир в порядок. Потому что, в первую очередь, этот внутренний мир я дарю внешне, когда я исполняю песни и когда я общаюсь с публикой. Поэтому я все еще работаю, я далека от идеала, но я очень стараюсь. И, слушай, когда ты будешь уже идеальным, мне кажется, это будет старость, и ты – супермудрец, который раздает советы всей молодежи и всем, кому можно и нельзя»