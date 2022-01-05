Певица Anna Green поделилась тем, как им удалось справиться с онкологией у дочери

Для Анны и ее супруга было огромным ударом узнать, что у их дочери диагностировали онкологию, однако они не стали сдаваться и впадать в отчаяние после ужасной новости. «Единственное, что нужно помнить, онкология — это не 100% смертный приговор! Сейчас многие раковые заболевания поддаются лечению (пусть и непростому!), даже на последней стадии. Поэтому мой совет один: как можно быстрее переходите от стадии отрицания к стадии принятия», — поделилась она во время разговора с порталом Passion.ru

Также певица отметила, что часто в жизнях обоих супругов, после известия о заболевании случается разлад на фоне того, что они оказывают должную поддержку друг другу и закрываются в себе. «Да, к сожалению, истории о «слившихся» в сложных ситуациях мужчинах нередки. Но это, к счастью, не про моего мужа. В тот сложный период он разрывался между работой, больницей, где лечили дочку, и новорожденным сыном. Именно он постоянно повторял, что мы справимся со всем этим», — рассказала она.

И они справились. На данный момент девочка успешно поборола болезнь. Сейчас ей 16 лет и она активно изучает психологию, а также хорошо пишет. Она вела блог в Instagram о путешествиях, однако перестала после того, как ее страничку заблокировали.