Певица Анастасия высказалась о конфликтах с Пугачевой: «Я ей отказала»

Звезда 90-х певица Анастасия много лет находилась в тени и лишь в прошлом году решилась снова покорить музыкальный Олимп. Триумф певицы пришелся в шоу «Суперстар! Возвращение», где она заняла третье место.

Из-за внешнего сходства с Аллой Пугачевой Анастасии было непросто построить карьеру. Многие артисты наслышаны о влиянии примадонны в российском шоу-бизнесе. Но в 90-е певица все же смогла выделиться среди остальных своим уникальным голосом и твердым характером.

Алла Борисовна сама приглашала певицу участвовать в «Рождественских встречах». «Она сама позвонила и пригласила меня. Меня приятно удивило, что она не включила царицу, звезду. На репетиции она вдруг остановила мою песню и говорит: „Здесь все понятно, Анастасия, вы свободны“. Я говорю: „В смысле?“ А она мне: „В коромысле, с тобой не надо репетировать“», — рассказала Анастасия.

Позже артистка призналась, что настолько вдохновлялась Пугачевой, что даже копировала ее интонации. «Она как-то говорит мне: „Как ты спела, как ты эти интонации нашла?“ Я говорю: „Ой, Алла Борисовна, вам ли об интонациях говорить, я у вас их столько слямзила“».

В отношениях между коллегами не все было гладко. Однажды Анастасия отказала Пугачевой отдать ей свою песню «Последняя монета», несмотря на то, что она могла бы стать хитом. «Я отказала. До сих пор думаю, правильно ли тогда я поступила».

Певица также рассказала детали своей личной жизни с певцом Юлианом. В 2019 году друзья, которые близко общались на протяжении 27 лет неожиданно решили пожениться. На тот момент за плечами артистки уже было три брака. Пара даже пыталась завести ребенка методом ЭКО, но попытки не увенчались успехом. В 2020 году влюбленные решили расстаться.

Многие решили, что на фоне неудач в личной жизни у певицы развилась тяга к спиртному, но Анастасия это опровергла. «Ужас какой. Признаюсь, я люблю красное вино. Но вряд ли кто когда-либо в жизни видел Анастасию поддатую на сцене. Никто и никогда. Я могу себе позволить с удовольствием, но после концерта», — отметила артистка.