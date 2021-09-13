Пережила страшное: Аланис Мориссетт рассказала, как в 15 лет ее изнасиловали несколько мужчин

На премьеру документального фильма, которая состоялась на кинофестивале в Торонто, Аланис Мориссетт не пришла. Есть версия, что артистка осталась не в восторге от результата.

Напомним, что певица стала всемирно популярной в 1995 году, записав один из самых продаваемых альбомов в истории музыки Jagged Little Pill. На счету Мориссетт 7 наград «Грэмми». В общей сложности по всему миру продано более 60 млн экземпляров ее альбомов. Сегодня Аланис — счастливая жена и мама.