Пережила страшное: Аланис Мориссетт рассказала, как в 15 лет ее изнасиловали несколько мужчин
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Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press
Трагичные события случились с девушкой до того, как она стала мировой рок-звездой, но уже снималась в подростковом телешоу, которое транслировали на канале Nickelodeon. В фильме Аланис призналась: «Мне понадобились годы терапии, чтобы признать, что я стала жертвой. Я всегда говорила, что все было по взаимному согласию, но мне напоминали: "Эй, тебе же было 15, в этом возрасте не может быть взаимного согласия". И теперь я понимаю, что они были педофилами, это изнасилование», — заявила певица, не раскрывая имен насильников.
На премьеру документального фильма, которая состоялась на кинофестивале в Торонто, Аланис Мориссетт не пришла. Есть версия, что артистка осталась не в восторге от результата.
Напомним, что певица стала всемирно популярной в 1995 году, записав один из самых продаваемых альбомов в истории музыки Jagged Little Pill. На счету Мориссетт 7 наград «Грэмми». В общей сложности по всему миру продано более 60 млн экземпляров ее альбомов. Сегодня Аланис — счастливая жена и мама.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram