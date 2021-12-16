Певица 90-х Каролина рассказала, как изменилась ее жизнь после жестокого убийства мужа

Звезда 90-х появилась в программе «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов, и рассказала о том злополучном дне. По ее словам, супруг приехал к ним домой с другом Сергеем, тогда они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. На момент трагедии Татьяна Тишинская находилась на кухне, когда услышала хлопок. Вернувшись в комнату к мужчинам, она обнаружила, что Михаила, лежавшего на кровати.

«Сережа сказал мне, что хотел ударить Мишу по щеке, а попал в висок. Я не смогла на него заявить. Мне стало его жалко, он плакал, умолял сказать, что Миша просто ударился головой. Самое обидное, что после этого Сережу я больше никогда не видела», — рассказала в эфире передачи Татьяна. Она отметила, что сутки труп мужа находился в квартире и его запах распространился даже по подъезду. С тех пор экс-Каролина не может есть мясо.

Затем певица сообщила, что накануне происшествия потеряла мать, а затем умер супруг, что окончательно выбила ее из колеи. После этого Татьяна пристрастилась унимать боль различными лекарствами, что привело ее в наркологическую клинику, сообщают «Вести.ru».