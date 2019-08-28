Певец Юлиан опроверг информацию о своей госпитализации: «Я жив и здоров»

На сайте «СтарХита» доступно видео, в котором 46-летний Юлиан рассказал, что проходит обследование между гастролями и что впервые пошел проверяться у узких специалистов.

«Сделал электрокардиограмму, проверился у окулиста. Почки у меня тоже, сказали, шикарные», - говорит артист.

Юлиан отметил, что чувствует себя хорошо и возмущен информацией, появившейся в прессе. «Я жив и здоров. Был удивлен, когда прочел в СМИ, что чуть ли не умираю. Зачем вы врете?» — отреагировал исполнитель на слухи.

Напомним, что сведения о госпитализации Юлиана распространил телеграм-канал Mash.