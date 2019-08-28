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Певец Юлиан опроверг информацию о своей госпитализации: «Я жив и здоров»

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Юлиан и Анастасия

Фото: Instagram

Новость, что певца доставили в больницу, появилась накануне.

27 августа многие СМИ написали, что популярный в 90-х годах певец Юлиан попал в больницу в тяжелом состоянии. Артист опроверг слухи о проблемах со здоровьем.

Юлиан и Анастасия

На сайте «СтарХита» доступно видео, в котором 46-летний Юлиан рассказал, что проходит обследование между гастролями и что впервые пошел проверяться у узких специалистов.

«Сделал электрокардиограмму, проверился у окулиста. Почки у меня тоже, сказали, шикарные», - говорит артист.

Юлиан отметил, что чувствует себя хорошо и возмущен информацией, появившейся в прессе. «Я жив и здоров. Был удивлен, когда прочел в СМИ, что чуть ли не умираю. Зачем вы врете?» — отреагировал исполнитель на слухи.

Напомним, что сведения о госпитализации Юлиана распространил телеграм-канал Mash.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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