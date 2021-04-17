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Певец Ярослав Сумишевский не смог сдержать слез, когда исполнял песню в память об умершей жене

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Ярослав Сумишевский

Фото: @yaroslav_sumishevskiy/Instagram

Супруга музыканта не смогла выйти из комы после аварии, в которую пара попала вместе. Певец тяжело переживает потерю.

В память о супруге Ярослав Сумишевский написал песню «Лети, счастливого пути!», которую планирует исполнять на каждом своем концерте. 37-летний певец в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!» выступил с трогательным музыкальным посланием любимой супруге и не смог сдержать слез. Он до сих пор не может оправиться от потери.

Авария произошла 30 января, когда супруги направлялись на концерт Ярослава в Ужурском районе. После инцидента Сумишевский отделался легкими травмами, а Наталья впала в кому, из которой не смогла выйти, и скончалась 8 февраля.

«Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело.» – делился в соцсетях исполнитель.

Несмотря на горе, певец не стал отменять концерты, чтобы погрузиться в работу и как можно меньше думать о случившемся.

Фото: @yaroslav_sumishevskiy/Instagram

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