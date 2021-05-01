Певец Стас Пьеха признался в перенесенном инсульте из-за зависимости

40-летний бывший участник "Фабрики звезд" в интервью на Youtube-канале Татьяны Лазаревой признался, что долгое время находился в зависимости от наркотиков. Причиной его пагубного пристрастия, на тот момент стали сложные отношения с родственниками и завышенные ожидания от собственного успеха. Артист отметил, что мама, Илона Броневицкая, часто отсутствовала в его жизни. Он очень нуждался в заботе, но не получал этого от нее. Во многом, недостаток внимания и повлиял на его решение находить утешение в запрещенных веществах. Наркотики чуть не стоили певцу жизни. Из-за пагубного пристрастия он пережил микроинсульт.

Певец рос в тени популярных родственников, особенно легендарной певицы Эдиты Пьехи, которая учила внука тому, что он должен "быть великим". Молодой артист считал, что обязан добиться такого же оглушительного успеха в карьере.

На данный момент плохие привычки и депрессивное состояние певца в прошлом. Он смог вернуться к нормальной жизни, посвятить себя творчеству и семилетнему сыну. Татьяна Лазарева отметила, что Пьеха стал взрослым и интеллигентным мужчиной, разговаривать с которым одно удовольствие.