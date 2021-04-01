Певец Монатик рассказал, почему он решил показать детей, которых долго прятал

Музыкант Дима Монатик 1 апреля отмечает свой юбилей, 35 лет. По этому случаю он дал большое интервью изданию Peopletalk. Он рассказал журналистам, почему его дети, которых он долго скрывал, наконец начали появляться рядом с ним.

«Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами и творчеством публично. Но главное достижение — это ведь они. Дети — моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что публичен абсолютно каждый, кто однажды зарегистрировался в социальных сетях, что интернет помнит каждое твое слово и действие. Что человек может нравиться или не нравиться, но важно четко ощущать разницу между аккаунтом и личностью, человеком и пользователем, комментарием написанным и сказанным вслух, интернетом и реальной жизнью», — отметил он.

Музыкант заявил, что считает свою семью огромной ценностью, саму по себе, и очень дорожит доверительными отношениями со своей супругой.

Также Дима признался, что является основополагающими принципами в воспитании детей.

«Даня старше Платоши на год, и пока это весомая разница. Платон — истинное дитя, очень веселый, непредсказуемый, идейный, артистичный, обворожительный, харизматичный, и уже понятно, что он человек с железным характером, который стремительно тянется к старшему брату. Даня уже может задуматься, быть серьезным, размышлять немного глубже. Прошлой весной на мой вопрос четырехлетнему Дане: "Кем хочешь стать, когда вырастешь?", он дал ответ, который движет мной по сей день. Он сказал: "Папой". Я тогда ощутил что-то, чего никогда не ощущал ранее, что-то, что пытаюсь отыскать в себе каждый раз, когда душа на части рвется и мир пытается сбить с ног».