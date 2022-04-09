Певец и актер Крис Браун стал отцом в третий раз

В отличие от певца, мама девочки не скрывала ее рождение. Даймонд делилась снимками с малышкой и активно рассказывала о том, как протекает ее беременность. О самой Даймонд Браун известно очень немногое. Она является успешной моделью и медийной личностью. Мамой она стала в первый раз.

А вот у Брауна уже есть двое детей от прошлых отношений. Дочери Роялти от Нии Гузман уже семь лет, а сыну Аэко Катори от Аммики Харрис всего два года.

В своих интервью Крис не раз говорил, что рождение детей изменило его. С их появлением в его жизни он лучше научился управлять своими эмоциями и гневом. Раньше у певца были большие проблемы из-за этого.

В прошлом Криса Брауна арестовали за жестокое избиение его девушки певицы Рианны. Суд приговорил певуа к пяти годам заключения условно, а также к 180 дням общественно-полезных работ. Кроме того, Брауну был наложен запрет на приближение к бывшей подруге ближе чем на 50 метров. Спустя время молодые люди помирились и даже записали дуэт — песню Birthday Cake.