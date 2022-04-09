Певец и актер Крис Браун стал отцом в третий раз
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Фото: Imagespace/Global Look Press
Дочь родилась еще три месяца назад, но звездный отец не спешил показывать ее прессе. Девочку назвали Лавли Симфани Браун. Крис Браун опубликовал трогательный снимок, на котором дочь запечатлена в чудесном костюмчике от Gucci и с бантиком в тон на голове. Девочка улыбается в камеру и выглядит просто очаровательно.
В отличие от певца, мама девочки не скрывала ее рождение. Даймонд делилась снимками с малышкой и активно рассказывала о том, как протекает ее беременность. О самой Даймонд Браун известно очень немногое. Она является успешной моделью и медийной личностью. Мамой она стала в первый раз.
А вот у Брауна уже есть двое детей от прошлых отношений. Дочери Роялти от Нии Гузман уже семь лет, а сыну Аэко Катори от Аммики Харрис всего два года.
В своих интервью Крис не раз говорил, что рождение детей изменило его. С их появлением в его жизни он лучше научился управлять своими эмоциями и гневом. Раньше у певца были большие проблемы из-за этого.
В прошлом Криса Брауна арестовали за жестокое избиение его девушки певицы Рианны. Суд приговорил певуа к пяти годам заключения условно, а также к 180 дням общественно-полезных работ. Кроме того, Брауну был наложен запрет на приближение к бывшей подруге ближе чем на 50 метров. Спустя время молодые люди помирились и даже записали дуэт — песню Birthday Cake.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press