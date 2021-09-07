Сегодня в 09:55

Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции

Самой красивой премьерой на 78-м Венецианском кинофестивале стал фильм музыкальный фильм The Box. Гости вечера надели фантастические смокинги и платья от мировых дизайнеров. Но звездой вечера стал итальянский певец Андреа Бочелли, который лишился зрения в раннем возрасте, но смог сделать фантастическую карьеру и подарить миру не один хит на все времена.