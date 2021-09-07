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Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции

Самой красивой премьерой на 78-м Венецианском кинофестивале стал фильм музыкальный фильм The Box. Гости вечера надели фантастические смокинги и платья от мировых дизайнеров. Но звездой вечера стал итальянский певец Андреа Бочелли, который лишился зрения в раннем возрасте, но смог сделать фантастическую карьеру и подарить миру не один хит на все времена.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катринел Менгиа

62-летний артист выглядел потрясающе в синем смокинге под руку с любимой супругой, 37-летней Вероникой Берти. Вероника выбрала для выхода короткое платье, которое выгодно подчеркивает стройные ноги. Образ жены певца дополнил клатч из перьев.

Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции

На свою 4-ю красную дорожку, Джулия Гаудино надела черное пышное платье, открывающее ноги. Свой темный образ девушка украсила блеском бриллиантов и страз: надела изящные босоножки и элегантные ювелирные украшения.

Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции
Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции

Наряд достойных лучших мировых красных дорожек, выбрала гостья премьерного показа. Черное блестящее платье с умопомрачительным шлейфом выгодно подчеркнуло фигуру девушки.

Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции

Актриса Эрика Аврора украсила собой красную дорожку, выгодно подчеркнув красивую фигуру и роскошные волосы, нежным платьем из «летящей» ткани.

Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции
Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции
Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции
Певец Андреа Бочелли с женой и другие звезды на красной дорожке в Венеции

Фото и видео: Global Look Press