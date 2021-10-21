Петросяну впору локти кусать: как живет Степаненко после развода

Елене Степаненко развод дался непросто — она была очень обижена на супруга и не хотела даже слышать про его новую жену. Однако теперь, как говорят в ее окружении, она чувствует себя гораздо лучше.

«По моим сведениям, Елена сейчас ослабела от нервных расстройств, связанных с несправедливым, по ее мнению, дележом совместно нажитого имущества, — рассказал «КП» режиссер Анатолий Демидов. — Еще вчера она лежала под капельницами, проходя курс лечения. Плоховато себя чувствовала, была слабость, давление. Слава богу, не коронавирус. Но Елена — крутейший профессионал. Приехала и сорвала заслуженные аплодисменты. Я был очень рад увидеть Елену в превосходной форме. Она вышла на сцену легкой походкой, на высоких каблуках, помолодевшая и еще больше похудевшая», — отмечает в беседе с «КП» режиссер Анатолий Демидов.

Он добавил, что в отличие от бывшего мужа, который жалуется на отсутствие литературного материала, у нее нет отбоя от авторов, которые пишут именно для нее.