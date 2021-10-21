Петросяну впору локти кусать: как живет Степаненко после развода
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Фото: Natalya Loginova/Russian Look
Елене Степаненко развод дался непросто — она была очень обижена на супруга и не хотела даже слышать про его новую жену. Однако теперь, как говорят в ее окружении, она чувствует себя гораздо лучше.
«По моим сведениям, Елена сейчас ослабела от нервных расстройств, связанных с несправедливым, по ее мнению, дележом совместно нажитого имущества, — рассказал «КП» режиссер Анатолий Демидов. — Еще вчера она лежала под капельницами, проходя курс лечения. Плоховато себя чувствовала, была слабость, давление. Слава богу, не коронавирус. Но Елена — крутейший профессионал. Приехала и сорвала заслуженные аплодисменты. Я был очень рад увидеть Елену в превосходной форме. Она вышла на сцену легкой походкой, на высоких каблуках, помолодевшая и еще больше похудевшая», — отмечает в беседе с «КП» режиссер Анатолий Демидов.
Он добавил, что в отличие от бывшего мужа, который жалуется на отсутствие литературного материала, у нее нет отбоя от авторов, которые пишут именно для нее.
Демидов отмечает, что развод даже пошел ей на пользу, хотя и раньше Степаненко была яркой женщиной и отличным профессионалом.
«По мне, так Степаненко намного интереснее новой жены Петросяна, от которого стали дистанцироваться многие артисты после того, как он обошелся со Степаненко. Вообще создалось ощущение, что Елена освободилась от какого-то гнета. Бывший муж, мне виделось, ее подавлял, что сдерживало раскрытие ее таланта. Например, помню, был случай, когда, вернувшись со сцены, Петросян ее ругал, мол, почему ты не подала мне реплику. "Женечка, так я ждала первую реплику от тебя", — объясняла Елена. Сейчас ей не надо ни под кого подстраиваться. Наоборот, все крутится вокруг нее».
Сейчас Елена Степаненко даже отмечает, что желает Брухуновой счастья и всего наилучшего — именно так она ответила на вопрос корреспондента издания.
«А Петросяну впору кусать локти, глядя на то, какую яркую, талантливую женщину и артистку он потерял. Но развод определенно дал новый импульс Степаненко», — подытожил Демидов.
Фото: Global Look press